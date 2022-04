Hardspace: Shipbreaker, rivelata la data d'uscita dall'Accesso Anticipato

Dopo aver trascorso quasi due anni in Accesso Anticipato, Hardspace: Shipbreaker si prepara al lancio della sua versione definitiva. Come possiamo leggere su Steam, la data d’uscita del particolare titolo di Blackbird Interactive è prevista per il 24 maggio; in questa data, il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass per PC. L’annuncio arriva accompagnato anche da un breve trailer cinematografico.









Ma cos’è, di preciso, Hardspace: Shipbreakers? Presto detto: è un gioco nel quale, per ripagare un enorme debito, ci facciamo assumere come smantellatori di relitti spaziali. Un lavoro decisamente più pericoloso di quanto potrebbe sembrare, fra decompressioni esplosive e reattori ancora parzialmente funzionanti, ma che sa anche regalare ampie parentesi di relax. Con l’uscita della versione definitiva, al gioco verrà aggiunta la porzione finale della campagna, la possibilità di salvare a metà dell’opera di smantellamento, vari cambiamenti alla progressione e miglioramenti di tipo tecnico, e gli achievement di Steam. Tenete inoltre presente che all’arrivo della versione definitiva corrisponderà un reset dei salvataggi.