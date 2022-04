Bethesda: la migrazione su Steam ha ora una data ufficiale

Come ricorderete, già a fine febbraio Bethesda aveva annunciato l’intenzione di mandare in soffitta il suo launcher e di rendere disponibili tutti i suoi giochi su Steam. Nel corso delle ultime ore, il publisher ha aggiornato un recente messaggio sul suo sito ufficiale indicando anche la data precisa in cui la migrazione prenderà il via, e cioé il 27 aprile. A partire da questa data, potremo trasferire sia i giochi da noi posseduti sui nostri account Bethesda Launcher sia eventuale credito residuo, seguendo istruzioni che saranno dettagliate nel corso dei prossimi giorni.

Ricordiamo che il Bethesda Launcher cesserà le operazioni l’11 maggio, ma questa non significa che avremo tempo solo fino a quel giorno per compiere la migrazione. Il nostro account Bethesda continuerà infatti ad essere valido, e tramite esso potremo trasferire i nostri acquisti su Steam anche dopo l’11 maggio. Verranno mantenuti intatti anche i salvataggi (ma alcuni richiederanno trasferimento manuale), oltre ai crediti acquisiti ingame e, in alcuni casi, anche la lista amici. A partire dal 27 aprile, inoltre, molti titoli Bethesda finora non presenti su Steam diverranno disponibili anche sul negozio digitale di Valve. La lista include The Elder Scrolls Arena, The Elder Scrolls Daggerfall, il Creation Kit di Fallout 4 e di Skyrim Special Edition, e Wolfenstein: Enemy Territory.