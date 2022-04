Scarlet Nexus: le vendite superano il milione di copie

Bandai Namco ha di recente annunciato che il suo action futuristico Scarlet Nexus ha superato il milione di copie vendute; a queste vanno poi ad aggiungersi tutti coloro che hanno provato il gioco tramite Xbox Game Pass, e che hanno portato il numero totale di giocatori sopra i due milioni. Un risultato niente male per la nuova IP del publisher giapponese, che non dubitiamo sia stato anche dovuto al continuo supporto ricevuto da Scarlet Nexus nei mesi seguenti al lancio, risalente al giugno dello scorso anno.

Per ora, Bandai Namco non ha fatto sapere nulla in merito a un possibile seguito, ma fra chi lo ha sviluppato le idee di sicuro non mancano. Per celebrare il traguardo di vendite raggiunto, il publisher ha condiviso un artwork speciale di Tamami Ishikawa, concept artist del gioco.