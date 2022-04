Solasta: Crown of the Magister, in arrivo il DLC Lost Valley

Manca poco al lancio ufficiale del prossimo DLC di Solasta: Crown of the Magister, il gioco di ruolo tattico basato sulla quinta edizione di D&D e sviluppato da Tactical Adventures. Lost Valley, questo il nome del contenuto aggiuntivo che diverrà disponibile su Steam nel corso della giornata odierna, introdurrà una nuova campagna che porterà i nostri personaggi dal primo al dodicesimo livello. Ambientata nelle remote terre del Dominion, governate dal tiranno Orenetis, questa espansione promette una storia non lineare con orde di nuovi nemici da affrontare e intrighi da svelare.

Lost Valley, inoltre, permetterà ai giocatori di scegliere una nuova sottoclasse per ciascuna delle nove classi principali; potete trovare le loro abilità specifiche al seguente link. Infine, i più propensi alla creazione di nuove avventure, saranno contenti di sapere che anche il Dungeon Maker di Solasta: Crown of the Magister si arricchirà di nuovo contenuto.