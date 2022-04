Cyberpunk 2077: vendite oltre 18 milioni di copie, espansione nel 2023

Nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori, CD Projekt ha annunciato che le vendite di Cyberpunk 2077 hanno superato quota 18 milioni di copie sin dal lancio tutt’altro che perfetto del dicembre 2020. Un dato che probabilmente è destinato a salire nel tempo, proprio come avvenuto nel caso di The Witcher 3.

La compagnia polacca ha poi fatto sapere che l’espansione di Cyberpunk 2077 vedrà la luce nel corso del 2023. Questo contenuto aggiuntivo sta tenendo impegnato buona parte del team di sviluppo e porterà con sé una nuova linea narrativa che andrà ad approfondire ulteriormente le vicende del gioco. Infine, lo studio di sviluppo precisa che i tempi di lavorazione dei DLC si sono allungati perché il team ha voluto dare priorità da una parte alla correzione dei numerosi problemi tecnici che affliggevano il gioco sin dal lancio, dall’altra allo sviluppo delle versioni per PS5 e Xbox Series X|S pubblicate lo scorso febbraio.

Condividi con gli amici Inviare