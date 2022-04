Kojima Productions rimarrà uno studio indipendente, afferma Hideo Kojima

Poche ore fa, alle prime luci dell’alba qui in Italia, Hideo Kojima ha condiviso su Twitter una singola immagine che racchiude le principali produzioni dei PlayStation Studios: tra queste figura anche Death Stranding Director’s Cut, lasciando immaginare una possibile futura acquisizione di Kojima Productions da parte di Sony. Il videogioco è stato effettivamente prodotto da Sony, ma è l’unico tra quelli presenti nell’immagine a non essere stato sviluppato da un team interno al colosso giapponese, da qui le ovvie speculazioni sul possibile futuro del team di Kojima.

Lo stesso game director nipponico, però, ha poi precisato in un tweet successivo che Kojima Productions rimarrà uno studio indipendente, scusandosi al contempo per il malinteso causato dal cinguettio iniziale. Niente acquisizione, dunque, solo un innocente tweet promozionale.

Condividi con gli amici Inviare