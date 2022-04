Age of Empires II: annunciata l'espansione Dynasties of India

Chi pensava che dopo il lancio di Age of Empires 4 gli studi di Microsoft si sarebbero lasciati alle spalle Age of Empires II: Definitive Edition può dormire sonni tranquilli. Di recente è infatti stata annunciata l’espansione Dynasties of India, che ci porterà ad approfondire la storia del subcontinente indiano con tre nuove civilità: i Bengali, i Dravidi e i Gurjar. Saranno inoltre incluse tre campagne singleplayer, una per ciascuna civilità.









Naturalmente, queste tre fazioni potranno contare su unità speciali, nove in totale. I Bengali potranno schierare il Ratha, una biga capace sia di attacco a distanza che in corpo a corpo; i Dravidi avranno dalla loro gli Spadaccini Urumi e il Thirisadai, un massicio velirio capace di dominare i mari; infine, i Gurjar potranno contare sulla cavalleria Shrivamsha, in grado di schivare gli attacchi nemici, e sui temibili lanciatori di Chakram. Dynasties of India è già disponibile per il preordine al prezzo di 9,99€, e il suo arrivo su Age of Empires II: Definitive Edition è previsto per il 28 aprile.