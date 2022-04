Monster Hunter Rise: due nuovi video dedicati all'espansione Sunbreak

Il canale YouTube di Monster Hunter si è di recente aggiornato con due nuovi video dedicati a Sunbreak, l’espansione di Monster Hunter Rise in uscita il prossimo 30 giugno. I due video, che sono stati registrati sulla versione Switch del gioco, mostrano la nuova ambientazione Citadel, e uno dei mostri che ci troveremo ad affrontare: il temibile Garangolm.









Il tour della Citadel offertoci da Capcom in questi due minuti mostra un castello in rovina che porta i segni di una minaccia incombente, a proposito della quale scopriremo di più seguendo la linea narrativa dell’espansione. L’area include anche vari biomi, come ad esempio zone ricoperte da una coltre di ghiaccio e paludi nebbiose, dove naturalmente non mancheremo di incontrare la flora e sopratutto la fauna locale. A tal proposito, particolarmente temibile sembra il Garangolm, mostro corazzato e dall’impressionante potenza fisica… ma che nasconde anche qualche trucco nella sua manica. Dopo aver subito una certa quantità di danni, il Garangolm si infurierà, scatenando pericolosi attacchi elementali.

Oltre che su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise: Sunbreak arriverà anche su PC tramite Steam.