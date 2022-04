Stray Blade: pubblicato un nuovo trailer sul combattimento

Point Blank Games e il publisher 505 Games hanno di recente pubblicato un nuovo video di gameplay del loro Stray Blade, che ci presenta ulteriori aspetti del combattimento e in particolare il ruolo che sarà giocato dal nostro compagno Boji. Già, perché nella nostra esplorazione della Valle d’Acrea non saremo soli: questa simpatica palla di pelo ci fornirà utili indicazioni, interverrà per riportarci in vita non esiterà nemmeno a intervenire in maniera più diretta.









Oltre ad aver condiviso questo trailer di gameplay, gli sviluppatori hanno anche annunciato che a breve prenderà il via una closed beta; potete registrarvi a questo link. Stray Blade uscirà nel corso del 2022 su PC (Steam, Epic Games store), PS5 e Xbox Series X|S.