Halo Infinite: un trailer presenta le mappe Catalyst e Breaker

Non manca ormai tanto al lancio della Season 2 di Halo Infinite, previsto per il prossimo 3 maggio. Per preparare i fan alle novità in arrivo con questo aggiornamento, 343 Industries ha da poco presentato alcuni dei nuovi contenuti, e cioè le due mappe Catalyst e Breaker. La prima è una mappa simmetrica ambientata in una struttra dei Precursori, e caratterizzata da placide cascate; non datevi troppo al relax, però, perché gli scontri a fuoco non saranno mai troppo lontani. Tutt’altra ambientazione invece per Breaker, che ha luogo in un impianto di smantellamento di navi spaziali degli Esilitati. Questa mappa è stata pensata appositamente per la modalità Big Team Battle (BTB) e presenta tutta una serie di ostacoli dinamici di cui dovrete tenere conto.

Naturalmente, le novità per la Season 2 di Halo Infinite non finiscono qua. 343 Industries ha già annunciato di avere in cantiere nuove modalità di gioco, oltre ad un nuovo Battle Pass ricco di sfide da completare. Non dubitiamo che entrambi gli elementi verrano presentati più nel dettaglio nel corso dei prossimi giorni.