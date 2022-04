Horizon Forbidden West avrà un seguito, conferma Guerrilla

Non è esattamente una notizia delle più sorprendenti, visto il successo di vendite della serie, ma nel corso di un’intervista con VG247 Mathijs de Jonge, creative director di Horizon Forbidden West, ha confermato che Guerrilla ha già le idee chiare per quanto riguarda il prossimo capitolo delle avventure di Aloy. Usando le sue parole, “il nostro titolo finisce con un bel cliffhanger, che fa da preparazione per gli eventi del prossimo gioco.” Naturalmente, Jonge non ha condiviso dettagli più definiti su cosa bolle in pentola presso Guerrilla, ma possiamo aspettarci che anche questo terzo capitolo porterà Aloy a scoprire nuovi panorami e a trovarsi ancora una volta ad affrontare minacce di ampia portata.

Potete trovare l’intervista a Mathijs de Jonge a questo link, ma attenzione se non avete ancora finito Horizon Forbidden West: contiene spoiler sulla conclusione del gioco.