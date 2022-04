Patrick Plourde lascia Ubisoft dopo quasi venti anni

Dopo ben diciannove anni di carriera in Ubisoft, Patrick Plourde ha fatto sapere di aver lasciato l’organico del publisher franco-canadese per dar vita a una sua società di consulenza indipendente.

Nel corso dei quasi due decenni in Ubisoft, Plourde ha contribuito a molti dei progetti più importanti della compagnia: tra questi citiamo Far Cry 3, Watch Dogs 2 e Child of Light (di cui si vocifera da tempo l’esistenza di un secondo capitolo).

La stessa Ubisoft ha confermato che Patrick Plourde ha lasciato la compagnia, tuttavia in futuro continuerà a collaborare esternamente con il publisher su richiesta dei creative director di determinati progetti.

