Elden Ring: buff alle armi colossali nella patch 1.04

Bandai Namco e From Software hanno da poco rilasciato la patch 1.04 per Elden Ring. I cambiamenti attuati da questo aggiornamento sono numerosi, e riguardano sia il bilanciamento di armi e magie che nuovo contenuto: il buon Patches ha infatti ricevuto nuovi passaggi alla sua quest, che lo vedeva rimanere in sospeso dentro Castellombroso. Ottime novità anche per chi ama brandire armi alte tre metri: tutte le armi colossali hanno infatti ricevuto buff alla rapidità dei loro colpi, alla velocità di recupero e all’efficienza in parata.

Anche chi preferisce l’approccio magico ha di che gioire. Gli incantesimi del fulmine in particolare hanno ricevuto sostanziosi modifiche volte a renderli più efficaci. Sono inoltre stati sistemati vari bug e attuati miglioramenti delle performance. Potete trovare la lista completa dei cambiamenti apportati ad Elden Ring dalla patch 1.04 al seguente link. Tenete presente che le stesse note specificano come ci siano anche “altri cambiamenti ai nemici e alle armi”, non meglio specificati; per scoprire di cosa si tratti di preciso, toccherà attendere l’instancabile lavoro dei data miner.