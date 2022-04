World of Warcraft: Blizzard si prepara a rivelare la prossima espansione

Avete già da lungo tempo spolpato tutto il contenuto di Shadowlands e dell’aggiornamento Catene del Dominio, e vi state chiedendo cosa riservi il futuro per World of Warcraft? Ebbene, non ci vorrà molto prima che le vostre domande ottengano risposta. Come anticipato in precedenza, oggi è infatti il giorno in cui Blizzard rivelerà la sua prossima espansione; di preciso, l’annuncio avverà stasera alle ore 18:00 su YouTube e Twitch. Naturalmente, a partire da quell’ora potrete trovare tutte le informazioni in merito al nuovo capitolo della saga fantasy sul sito ufficiale di World of Warcraft.

