Skydance, lo studio di Amy Hennig, è al lavoro su un titolo di Star Wars

Sembra proprio che Amy Hennig e Skydance New Media vogliano tenersi ben impegnati. Qualche mese fa, lo studio aveva infatti annunciato di essere al lavoro su un AAA ambientato all’interno dell’universo Marvel; e oggi arriva la notizia di un progetto legato a Star Wars. Come possiamo leggere nel comunicato stampa, questo nuovo videogioco sarà un “action-adventure con un accento sull’aspetto narrativo”, e sarà sviluppato in stretta collaborazione con LucasFilm Games.

“Ho spesso detto come vedere Star Wars nel 1997 abbia sostanzialmente riscritto il mio cervello dodicenne, plasmando la mia vita creativa e il mio futuro,” ha dichiarato Amy Hennig. “Sono felicissima di essere ancora una volta al lavoro con LucasFilm Games per poter raccontare storie interattive in questa galassia che amo così tanto.” Non si tratta infatti della prima escursione di Hennig nella galassia lontana lontana, che con Visceral aveva lavorato a Project Ragtag prima della sua chiusura da parte di EA. Ulteriori informazioni su questo nuovo progetto saranno condivise in futuro.