Marvel's Avengers: in arrivo Jane Foster, Mighty Thor sarà giocabile

In un aggiornamento diffuso sul sito ufficiale di Marvel’s Avengers, Crystal Dynamics ha annunciato che il prossimo personaggio ad unirsi al roster del gioco sarà Jane Foster, ossia Mighty Thor. Non a caso l’annuncio arriva all’indomani della pubblicazione del trailer di Thor: Love and Thunder, prossimo film del Marvel Cinematic Universe dove comparirà proprio questo personaggio interpretato da Natalie Portman.

Gli sviluppatori fanno sapere che Jane Foster avrà uno stile di gioco molto simile al Thor già presente in Marvel’s Avengers, ma possiederà comunque alcuni tratti distintivi che la renderanno diversa dal Dio del Tuono in persona.

Jane Foster sarà disponibile come personaggio aggiuntivo gratuito con la patch 2.5 che verrà pubblicata prossimamente su tutte le piattaforme. Purtroppo non è stata svelata una finestra di uscita.

