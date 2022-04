Scarlet Nexus: disponibile una nuova demo su PC e console

Per celebrare il superamento di un milione di copie vendute, Bandai Namco ha pubblicato una nuova demo di Scarlet Nexus disponibile non solo su console (sia PlayStation che Xbox), ma anche su PC via Steam.

Questa versione dimostrativa differisce dalla precedente perché garantisce l’accesso ai primi due capitoli del gioco, permettendo ai giocatori di scegliere se vestire i panni di Yuito Sumeragi o Kasane Randall. Inoltre, tutti i progressi sbloccati in questa demo verranno trasferiti nel gioco completo.

Per saperne di più su Scarlet Nexus, infine, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

