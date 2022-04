Arcadegeddon: annunciata la data di uscita della versione completa

Dopo un lungo periodo in Accesso Anticipato su PC (via Epic Games Store) e PS5, Illfonic si prepara alla prossima uscita della versione completa di Arcadegeddon. Il gioco verrà pubblicato il prossimo 5 luglio non soltanto sulle due piattaforme appena citate, ma anche su PS4, Xbox One e Series X|S. Da notare che al lancio sarà disponibile anche il supporto al multiplayer cross-play.

Arcadegeddon è uno sparatutto ambientato in una sala giochi presa di mira dalla malvagia megacorporation Fun Fun Co. Sarà compito dei giocatori aiutare il proprietario Gilly a mantenere le porte aperte. Il gioco supporta team da quattro giocatori o il gioco in solitaria, esplorando molteplici biomi, lottando per i premi delle sfide PvP, e sconfiggendo molti boss spaventosi, a cui si uniranno per la prima volta nel lancio di luglio un nuovo boss finale e un ulteriore bioma.

“Dato che per i noti motivi è stato possibile organizzare pochi incontri in presenza per avere feedback dai giocatori, l’Early Access è stato fondamentale per lo sviluppo di Arcadegeddon,” dichiara Charles Brungardt, CEO di IllFonic. “Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a completare una notevole esperienza di gioco con i loro suggerimenti. C’è ancora tempo per ottenere altre ricompense dall’Early Access prima del lancio!”

