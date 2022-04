Il DualSense può ora essere aggiornato anche su PC

Buone notizie per chi nel corso dell’ultimo anno e mezzo si è ritrovato ad utilizzare il DualSense su PC. È ora infatti possibile procedere all’aggiornamento del suo firmware senza bisogno di ricorrere a una PlayStation 5. Il procedimento è molto semplice: è sufficiente andare sul sito ufficiale, scaricare il programma apposito, avviarlo e seguire le istruzioni a schermo. Tenete presente che questo tipo di operazione richiede un sistema operativo Windows 11 o Windows 10 (64 bit), e che per tutta la durata dell’aggiornamento il DualSense dovrà essere connesso tramite cavo USB. Sony consiglia inoltre di aprire regolarmente il programma per assicurarsi che il firmware del controller sia sempre aggiornato all’ultima versione.

