Call of Duty: è ora possibile giocare nei panni di Snoop Dogg

Che Snoop Dogg fosse appassionato di videogiochi è cosa nota da tempo, ma non sappiamo quanti si sarebbero mai aspettati di vederlo sui campi di battaglia di Call of Duty. E invece fra le novità dell’ultimo aggiornamento di Vanguard e Warzone è arrivato proprio un bundle dedicato al rapper di Long Beach, che fa la sua apparizione in veste di operatore. Non riuscite a crederci? E allora guardatevi il trailer di presentazione, malfidenti che non siete altro.









Il rapper è già disponibile, e potrà essere sbloccato acquistando il Pacchetto tracciatore: bundle operatore Snoop Dogg, disponibile al prezzo di 2400 punti COD. Oltre all’operatore, completo di percorso di progressione, il bundle include anche tre progetti arma leggendarie caratterizzate da proiettili traccianti colore verde erba; siamo piuttosto sicuri il riferimento sia a quella erba, considerato che una delle tre armi si chiama Bong Ripper. Le altre due, invece, sono il fucile d’assalto Pataccone West Coast e la mitraglietta Tha Shiznit. Il bundle include inoltre vari oggetti cosmetici, come ad esempio lo spray Trip Artistico e l’intro Tocco Tattico.

Se vi sembra strano questo crossover, sappiate che di recente alcuni indizi condivisi dagli account social di Call of Duty hanno fatto pensare a un prossimo arrivo di Godzilla.