Project Golden Nekker non uscirà su console, conferma CD Projekt

CD Projekt ancora tiene un velo di riserbo su Project Golden Nekker, lo spin-off singleplayer del gioco di carte GWENT, ma una cosa è certa: difficilmente vedremo questo titolo approdare su console. Dopo aver accennato alla mancanza di piani in merito nel corso di una diretta, il direttore delle comunicazioni Paweł Burza ha confermato a IGN che il gioco uscirà solo su PC, iOS e Android. La data di uscita non è ancora stata rivelata, ma è attualmente prevista per il 2022.

Non è così sorprendente che Project Golden Nekker non esca su console. Ricorderete infatti come la versione per PS4 e Xbox One di GWENT aveva visto cessare i suoi aggiornamenti nel corso del 2020; evidentemente CD Projekt ha deciso che queste piattaforme non sono un mercato sufficientemente profittevole, anche nel caso di un prodotto singleplayer.