Sonic Origins uscirà a giugno, ecco un nuovo trailer

Annunciata ormai quasi un anno fa, la collezione Sonic Origins si prepara ad arrivare su sistemi moderni. Tramite un nuovo trailer, SEGA ha infatti rivelato che la raccolta uscirà su PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 23 giugno – data tutt’altro che causale, dato che segna il compleanno del porcospino blu. Il video ci permette anche di dare un’occhiata a quelle che saranno alcune novità di queste remaster.









Ricordiamo che i titoli includi in questa collezione sono Sonic the Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD. Sonic Origins sarà disponibile in due edizioni:

Digital Standard (39,99€): include i quattro giochi.

include i quattro giochi. Digital Deluxe (44,99€): oltre ai quattro giochi, include missioni aggiuntive difficili, letterbox, personaggi e visuale dell’isola nel menù principale, animazioni dei personaggi nella riproduzione musicale e tracce musicali esclusive dei giochi per Mega Drive.

In aggiunta, il preordine permetterà di ottenere 100 medaglioni bonus e di sbloccare la modalità Specchio e la Letter Box (cornice Mega Drive). Le tracce muscali esclusive per Mega Drive saranno disponibili con un DLC separato, al prezzo di 3,99€. Sonic Origins prevede anche le due modalità Classica e Anniversario: la prima permette di vivere i quattro giochi nella loro forma originaria, e con vite limitate; la seconda, invece, ci farà vivere le avventure del porcospino blu e dei suoi amici con una visuale a tutto schermo e vite infinite.