Meta Gaming Showcase: ecco tutti gli annunci

Si è da poco concluso il Meta Gaming Showcase, grande show dedicato a tutte le novità più importanti in arrivo su Meta Quest 2 nel corso dei prossimi mesi, e di carne al fuoco ce n’è davvero tanta. Prima di partire, vi informiamo che ha da poco preso il via una tornata di saldi sul Meta Quest Store, che vi fornirà un’ottima occasione di rimpinguare la vostra libreria VR. Ma passiamo al vero motivo per cui vi trovate qui, e cioè i nuovi giochi e gli aggiornamenti per titoli esistenti che sono stati annunciati.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

A due anni di distanza dal primo capitolo, continua il nostro viaggio fra strade di New Orleans infestate dagli zombie. Nuovi avversari e una nuova, terribile minaccia metteranno alla prova le nostre abilità di sopravvivenza, e ricordatevi: ogni decisione che prenderete avrà il suo peso. The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution uscirà nel corso del 2022.

Bonelab

Dopo aver creato l’ottimo Boneworks, Stress Level Zero non poteva certo fermarsi lì. Ambientato in un misterioso laboratorio sotterraneo, dove dovremo scoprire la verità su ciò che ci circonda, Bonelab uscirà su Quest 2 e su PC VR nel corso del 2022. Lo studio ha lavorato intensamente sul suo motore simulativo, assicurandosi che ogni oggetto reagisse esattamente come ci si aspetterebbe; e il gioco richiederà non solo abilità manuale ma anche un pizzico di creatività, visto che i suoi combattimenti premiano chi riesce a pensare fuori deagli schemi.









NFL PRO ERA

La National Football League arriva per la prima volta anche su VR, grazie a StatusPRO. Prenderemo parte a intensi allenamenti, formuleremo strategie e guideremo il nostro team verso la vittoria, in quella che promette di essere una delle simulazioni sportive più autentiche sul mercato. NFL PRO ERA non ha ancora una finestra di lancio, ma non dubiteremo che sarà annunciata prossimamente.

Among Us VR

Annunciato nel corso degli ultimi The Game Awards, Among Us VR è tornato a farsi vedere durante il Meta Gaming Showcase. Gli astronauti più sospetti (e sospettosi) del cosmo arriveranno in realtà virtuale entro la fine del 2022, grazie alla cooperazione con Schell Games e Robot Teddy. In aggiunta, InnerSloth ha annunciato di aver stretto un accordo proprio con Schell Games (autori di I Expect You to Die, Until You Fall) per tre altri progetti non ancora annunciati.

Red Matter 2

Il nuovo gioco di di Vertical Robot si è presentato con un bel trailer, che ha messo in mostra i passi in avanti fatti rispetto al predecessore. I puzzle continueranno a costituire una parte fondamentale dell’avventura, ma questo seguito metterà a nostra disposizione anche nuovi strumenti, come per esempio un jetpack; per il resto, lo studio preferisce mantenere il riserbo. Altri aggiornamenti su Red Matter 2 saranno condivisi nel corso di quest’anno.

Espire 2

Una nuova minaccia mette in pericolo la sicurezza mondiale: un missile supersonico impossibile da rilevare. A chi tocca risolvere la questione? Ma a noi, naturalmente, nel nuovo titolo creato da Tripwire e Digital Lode, che metteranno ancora una volta a nostra disposizione tutta una serie di gadget altamente tecnologici. Non manca nemmeno una campagna cooperativa a sé stante che ci vedrà visitare ambientazioni familiari tratte dal primo capitolo della serie.

Moss: Book II

Dopo essere arrivata su PS VR, la topina Quill si prepara a visitare anche il Quest 2, per la precisione nel corso della prossima estate. La minaccia dell’Arcano non si è infatti chiusa con il primo capitolo, e la coraggiosa Quill dovrà avventurarsi all’interno del castello dove suo zio era tenuto prigioniero per salvare il mondo una volta per tutte. Naturalmente, avrà bisogno di un partner all’altezza della situazione. Saprete esserlo?

RUINSMAGUS

Sotto le strade di Grand Amnis giace un labirinto di rovine dimenticate, ma dove è possibile trovare artefatti tanto antichi quanto preziosi. Inizieremo come novizi delle arti arcane fino a diventare un vero e proprio Magus in questo JRPG, che ci porterà attraverso 26 quest completamente doppiate. RUINSMAGUS uscirà nel corso del 2022.

Cities: VR

Al Meta Gaming Showcase ha fatto un salto anche Paradox, che ha portato la versione per realtà virtuale dell’amatissimo Cities: Skylines. Sviluppato da Fast Travel Games, questo gestionale non è un adattamento 1:1 dell’originale, ma ci permetterà di sentirci pianificatori urbani in maniera completamente nuova. Cities: VR uscirà su Meta Quest 2 il 28 aprile, ed è già disponibile per il preorder.

Beat Saber: Electronic Mixtape

Gli aggiornamenti per Beat Saber sembrano non essere in procinto di rallentare, e diciamoci la verità, a noi va benissimo così. Il DLC Electronic Mixtape, in arrivo prossimamente, includerà tracce di artisti come Deadmau5, Marshmello, Pendulum e altri ancora.

Resident Evil 4: The Mercenaries

Avete apprezzato la versione VR di Resident Evil 4 uscita a ottobre dello scorso anno ma avete pensato che gli mancasse qualcosa? Ebbene, quel qualcosa sta per arrivare, anzi, è già qui: aggiornate la vostra copia del gioco e troverete ad aspettarvi la modalità The Mercenaries. Completamente riadattata alla VR da Armature Studios, questa modalità ci vede affrontare ed eliminare più Ganados possibile prima dello scadere del tempo, e nella sua versione Meta Quest 2 includerà anche classifiche online, 20 nuove sfide, e modalità speciali di gioco.

Giusto per la cronaca, a margine dello showcase il patron di Facebook e Meta, Mark Zuckerberg, ha commentato così l’evento: “Attraverso il gaming molte persone si approcceranno per la prima volta al metaverso. Il gioco VR continua a crescere e stiamo cercando di portare sulle nostre piattaforme esperienze sempre più entusiasmanti, supportando gli sviluppatori così che possano contribuire a rendere il metaverso una realtà. E questo è solo l’inizio“.