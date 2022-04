Digimon Survive ha finalmente una data di uscita occidentale

Inizialmente avrebbe dovuto vedere la luce nel 2019, ma dopo la bellezza di tre rinvii ecco che finalmente Digimon Survive ha una data di uscita ufficiale e, si spera, definitiva.









Ne dà notizia il producer Kazumasu Habu, che con un breve messaggio diffuso su YouTube annuncia il lancio di questo JRPG a sfondo tattico in Occidente. Digimon Survive sarà disponibile dal 29 luglio 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il gioco metterà gli utenti nei panni del giovane Takuma Momozuka, trasportato in un mondo virtuale misterioso pieno di mostri e pericoli. Qui farà la conoscenza di Agumon, un mostriciattolo che lo aiuterà a superare i tanti pericoli di questo mondo digitale.