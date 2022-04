Crossfire: Legion in uscita su Steam in Accesso Anticipato a maggio

Il publisher Prime Matter ha annunciato la data di uscita di Crossfire: Legion su Steam. Lo strategico in tempo reale in sviluppo presso Blackbird Interactive – di cui tra l’altro abbiamo recentemente pubblicato un’anteprima – sarà disponibile su PC in Accesso Anticipato dal 24 maggio.

Questa versione di Crossfire: Legion includerà l’intero primo atto della campagna single player, ma presenterà anche la co-op e due modalità multiplayer competitive (3v3 e 1v1). Saranno inoltre disponibili due delle tre fazioni annunciate: Black List e Global Risk. Ulteriori feature e contenuti verranno diffusi nel tempo fino alla release del gioco completo, che stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori dovrebbe avvenire entro la fine del 2022, salvo imprevisti.

Condividi con gli amici Inviare