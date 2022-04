TERA, il MMORPG di Bluehole, chiude i battenti

Dopo oltre dieci anni di onorato servizio, il MMORPG di Bluehole TERA sta per chiudere definitivamente i battenti. La compagnia lo ha annunciato con un breve messaggio diffuso nelle scorse ore tramite il quale fa sapere che i server chiuderanno il prossimo 30 giugno 2022.

La decisione è stata presa dopo che gli sviluppatori hanno interrotto lo sviluppo di nuovi contenuti e il supporto al gioco. Il publisher Gameforge assicura che TERA rimarrà giocabile fino alla fine del servizio, inoltre d’ora in avanti saranno attivi alcuni eventi permanenti per accompagnare i giocatori alla chiusura dei server e permettere loro di godersi gli ultimi giorni di questo MMORPG.

Per finire, sviluppatori e publisher fanno sapere che dal 31 maggio non sarà più possibile creare nuovi account, mentre sempre lo stesso giorno verranno disabilitati gli acquisti di Thaler, la valuta in-game acquistabile con denaro reale.

