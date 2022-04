Aspyr Media non esclude le remaster di Star Wars: Rogue Squadron

Per i fan dei giochi classici di Star Wars, Aspyr Media è sicuramente un nome da tenere d’occhio. Oltre ad essere al lavoro su un remake di Knights of the Old Republic, lo studio americano ha infatti anche pubblicato un adattamento per sistemi moderni di Republic Commando, uscito circa un anno fa. E, a quanto pare, fra i progetti futuri potrebbe esserci posto anche per Star Wars: Rogue Squadron.

Nel rispondere via Twitter alla domanda di un utente, che chiedeva quante possibilità ci fossero che la serie dedicata ai piloti spaziali della galassia lontana lontana tornassero a farsi vedere, Aspyr ha voluto lasciare aperta la porta. “Per noi, la cosa che conta è quali giochi suscitano l’interesse dei videogiocatori, e quali vorrebbero veder arrivare su nuove piattaforme. Se la domanda c’è, ci siamo anche noi.“ Nessuna promessa nè annunci a mezza voce, dunque, ma di sicuro un bello spiraglio per gli appassionati di Star Wars: Rogue Squadron, serie che ha visto la pubblicazione di tre titoli fra il 1998 e il 2003.