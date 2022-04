Sherlock Holmes Chapter One per Xbox One rinviato a data da destinarsi

Frogwares, studio ucraino con base a Kyiv, ha fatto sapere di aver rinviato a data da destinarsi la pubblicazione della versione per Xbox One di Sherlock Holmes Chapter One, il videogioco investigativo già disponibile da qualche mese su PC e console della nuova generazione (qui la nostra recensione).

La causa del rinvio, come facilmente intuibile, è da ricondurre all’invasione dell’Ucraina da parte delle forze russe, che dalla fine di febbraio stanno mettendo a ferro e fuoco il paese est-europeo. Frogwares spiega che i lavori sulle versioni per la scorsa generazione di console sono andati avanti senza particolari intoppi fino a due mesi fa, tuttavia dallo scoppio del conflitto è stato ovviamente difficile continuare a sviluppare le edizioni per PS4 e Xbox One. Per questo gli sviluppatori hanno deciso di concentrarsi solo su una di queste due versioni: la decisione è ricaduta su Sherlock Holmes Chapter One per PS4, che difatti uscirà il prossimo 28 aprile; quella per Xbox One, invece, è stata rinviata a tempi migliori.

