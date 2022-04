Roller Champions è entrato in fase gold, ancora nessuna data di uscita

Ubisoft ha annunciato che Roller Champions è appena entrato in fase gold, dunque lo sviluppo del gioco è stato portato a termine, tuttavia ancora non si conosce la data di uscita. Il videogioco sportivo free-to-play venne annunciato nel 2019 per poi subire diversi rinvii, ma ora dovremmo finalmente essere vicini alla sua pubblicazione.

Roller Champions mette in competizione due squadre da tre componenti ciascuno che devono ottenere punti completando un giro intero della pista su pattini a rotelle senza che gli avversari li fermino, mantenendo al contempo il possesso di una palla.

Roller Champions uscirà probabilmente a breve su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ubisoft fa sapere che la data di uscita verrà annunciata molto presto.

