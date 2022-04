Perfect World Entertainment cambia nome, diventa Gearbox Publishing

Perfect World Entertainment ha di recente annunciato di aver cambiato nome in Gearbox Publishing. Se per caso vi sembra di esservi persi qualche passaggio, lasciate che vi rinfreschiamo un po’ la memoria: nel corso degli ultimi mesi sia Perfect World Entertainment che Gearbox Entertainment sono state acquisite da Embracer Group. Quest’ultima ha poi posto il publisher californiano sotto l’ombrello di Gearbox già nel 2021; la decisione di cambiare il nome della compagnia deriva probabilmente dall’intenzione di evitare confusione con le altre divisioni di Perfect World, che rimangono entità separate.

Il messaggio pubblicato dalla compagnia specifica che il cambiamento non avrà nessun impatto sui giochi da essa pubblicati: “Tutti i nostri titoli continueranno ad essere pubblicati dallo stesso gruppo di giocatori entusiasti.” Ricordiamo che sotto l’ombrello Gearbox Publishing si trovano ora IP come Remnant: From the Ashes, Torchlight, Neverwinter e Champions Online.