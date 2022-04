Guilty Gear Strive: il DLC Another Story uscirà fra pochi giorni

Continuano le novità per i giocatori di Guilty Gear Strive, anche se il prossimo DLC è meno orientato verso l’aspetto competitivo. Già annunciato in precedenza, il contenuto aggiuntivo Another Story va infatti a espandere quella che è la linea narrativa del picchiaduro di Arc System Works. Protagonista sarà Ramlethal Valentine, che si trova a rispondere a una richiesta di soccorso proveniente dai confini dell’Illyria. Oltre a Ramlethal, questa storia includerà anche altri personaggi come May, Faust, e Baiken, e vedrà anche l’apparizione di Delilah.

Quest’ultima è la sorella di Bedman, personaggio introdotto per la prima volta in Guilty Gear Xrd -Sign- e, in qualità di alleato dell’Universal Will, acerrimo nemico di Sol, Ky e dei loro alleati. A quanto pare, Delilah intende vendicare la morte del suo fratello, il che non è esattamente una buona notizia visto che sembra condividerne i potenti poteri psichici. Another Story arriverà su Guilty Gear Strive il 29 aprile per tutti i possessori del Season Pass 1.