Nintendo Switch Online: aggiunti tre altri titoli SEGA Mega Drive

Ottime notizie per gli appassionati di retrogaming dotati di un abbonamento al servizio Nintendo Switch Online. Nel corso delle ultime ore, la Casa di Kyoto ha infatti aggiunto all’offerta altri tre grandi classici del SEGA Mega Drive: Space Harrier II (1988), Shining Force II (1993) e Sonic the Hedgehog Spinball (1993). Come di consueto, l’accesso a questi titoli richiede non solo l’abbonamento Nintendo Switch Online ma anche il Pacchetto aggiuntivo. Di seguito potete vedere i tre classici per SEGA Mega Drive in azione in un nuovo trailer.