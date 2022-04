Homeworld 3: rivelata la Collector's Edition

Tramite un aggiornamento pubblicato sulla pagina Fig del gioco, Blackbird Interactive e Gearbox hanno presentato alcune novità in merito a Homeworld 3. Placate gli animi, dato che qui non troverete nuovi video di gameplay, ma qualcosa di interessante per gli appassionati della saga di strategici c’è sicuramente. Lo studio ha infatti presentato la Collector’s Edition del gioco, un’edizione speciale decisamente ricca di contenuto. Eccola qua in tutta la sua gloria:

All’interno della confezione potrete trovare:

La nave madre Khar-Kushan , un modello lungo 36 centimetri e dotato di un sistema d’illuminazione a LED, oltre che di un portellone hangar apribile e di effetti audio tratti dal gioco. Può essere posizionata sia verticamente che orizzontalmente;

, un modello lungo 36 centimetri e dotato di un sistema d’illuminazione a LED, oltre che di un portellone hangar apribile e di effetti audio tratti dal gioco. Può essere posizionata sia verticamente che orizzontalmente; Modelli per Hiigaran Destroyer, Hiigaran Torped Frigate, e Hiigaran Recon;

Un deck di carte con simboli ispirati alla Seconda Guerra Mondiale;

Un portachiavi con il logo di Homeworld 3, e una litografia della sua key art;

Una key per la versione Steam del gioco;

Una key per lo Year One Pass, che espanderà “il gioco cooperativo, la modalità roguelite PvE e il PvP competitivo.”

La colonna sonora composta da Paul Ruskay , disponibile come key di Steam;

, disponibile come key di Steam; Vari oggetti cosmetici in-game.

La Collector’s Edition di Homeworld 3 è preordinabile a un prezzo di 179,99$, ma non sembra attualmente essere disponibile presso rivenditori italiani. Oltre a questa edizione speciale del suo gioco, Blackbird Interactive ha chiarito un dilemma che da mesi infiamma il dibattito della comunità di giocatori. Nel corso del trailer mostrato ai The Game Awards, la nave madre degli Hiigaran era infatti in posizione orizzontale, mentre nei predecessori è sempre stata verticale. Per accontentare sia chi predilige il nuovo orientamento sia gli amanti della tradizione, lo studio ha rivelato come in Homeworld 3 la Khar-Kushan potrà ruotare sul proprio asse.