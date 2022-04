Il nuovo PlayStation Plus ha ora una data di lancio

Come ricorderete, circa un mese fa Sony aveva presentato le sostanziose modifiche in programma per il suo servizio PlayStation Plus, con tre diversi livelli di sottoscrizione e un catalogo di giochi ampliato per includere anche titoli delle ere PS1, PS2, PSP e PS3. In quella sede, la compagnia giapponese si era limitata a indicare il mese di giugno come data di lancio, ma con un recente aggiornamento ha fornito date più precise, divise per vari mercati:

Asia (Giappone escluso): 23 maggio

Giappone: 1° giugno

Americhe: 13 giugno

Europa: 22 giugno

Ricordiamo che il livello più elevato della nuova offerta PlayStation Plus, cioè quello Premium, sarà disponibile al prezzo di 16,99€ al mese e offrirà l’accesso a più di 700 giochi, fra titoli di prime e terze parti per PS4 e PS5 (niente giochi dei PlayStation Studios al day one, però) e classici del passato. Alcuni di questi hanno già iniziato a farsi vedere, tra l’altro.