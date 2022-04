Company of Heroes 3: un nuovo dev diary dedicato all'aspetto artistico

Relic Entertainment ha di recente pubblicato un altro episodio della sua serie di dev diary dedicati al processo di sviluppo di Company of Heroes 3. Questa volta il soggetto è l’aspetto artistico del gioco, in particolare per quello che riguarda il tentativo di restituire scontri che sembrino quanto più possibile autentici. Ricordiamo che tradizionalmente la serie di Relic non ha mai puntato al realismo assoluto, ma ciò non significa che lo studio canadese non si dia da fare per cercare di essere quanto più possibile fedele agli eventi come sono successi veramente.









Nel corso del video, Kristian Bourdage, Amar Allen e Tristan Brett (con cui in passato abbiamo avuto occasione di scambiare due chiacchiere) ci spiegano i progressi fatti rispetto ai precedenti capitoli della serie. In Company of Heroes 3, per esempio, i colpi che riceveranno i nostri carri armati lasceranno il segno sulla loro corazza. Anche la polvere e il fango del campo di battaglia si accumuleranno sui veicoli mano a mano che vagano per il campo di battaglia. Il team artistico ha inoltre presentato la modularità delle divise dei soldati, così da permettere una maggiore unicità dei vari fanti che ci troveremo a controllare, e spiegato come il processo di creazione del gioco sia stato accompagnato da un ampio processo di ricerca, che ha incluso discussioni con storici del periodo.