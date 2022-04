PlayStation Plus: FIFA 22 potrebbe guidare la selezione di maggio

Pare che tra i videogiochi inclusi nella selezione di maggio del PlayStation Plus troveremo FIFA 22, l’ultima iterazione della serie calcistica targata Electronic Arts.

Stando al leak riportato da Dealabs, che di recente ha anticipato correttamente tutti i giochi inclusi nel servizio, FIFA 22 sarà accompagnato dall’action roguelite Curse of the Dead Gods e dal survival cooperativo Tribes of Midgard. Nel caso in cui questi titoli dovessero essere confermati, si tratterebbe della prima volta che Sony offre un videogioco della serie FIFA agli abbonati al PlayStation Plus.

In ogni caso, la conferma (o eventuale smentita) non dovrebbe farsi attendere a lungo: Sony dovrebbe annunciare i prossimi giochi del PlayStation Plus già questa settimana.

