Elden Ring: in sviluppo una mod VR con visuale in prima persona

Luke Ross, celebre modder da molto tempo impegnato nello sviluppo di mod VR per vari videogiochi, ha fatto sapere di essere al lavoro su un’apposita versione in realtà virtuale di Elden Ring.









Lo stesso Ross ha confezionato un video in cui mette in mostra questa ambiziosa mod VR che non solo permetterà di viaggiare nell’Interregno indossando un visore per la realtà virtuale, ma sposta la prospettiva dalla terza alla prima persona. L’autore della modifica fa sapere che sarà comunque possibile giocare anche con la visuale in terza persona, ma indubbiamente l’immersività offerta dalla visuale in prima persona è impagabile.

Stando a quanto dichiarato da Luke Ross sulla sua pagina Patreon, una prima versione delle mod VR di Elden Ring dovrebbe vedere la luce già entro la fine di questa settimana. Si tratterà ovviamente di un “work in progress”, pertanto aspettatevi di imbattervi in molti bug.

