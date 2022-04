Project Q è il nuovo battle arena multiplayer di Ubisoft

A seguito dei leak dei giorni scorsi, Ubisoft ha confermato di avere in sviluppo un nuovo battle arena multiplayer dal nome in codice Project Q. La compagnia ha fatto sapere che il gioco è ancora nelle fasi iniziali dei lavori e che non si tratterà di un battle royale, anche perché il publisher ha già provato a cavalcare quell’onda e non gli è andata molto bene.

Project Q potrà contare su diverse modalità di gioco, inoltre Ubisoft non ha intenzione di implementare alcuna tecnologia NFT all’interno di questo titolo.

Per finire, il publisher ha annunciato di aver aperto le registrazioni per le fasi di test dedicate proprio a Project Q. Per esprimere il proprio interesse basta dirigersi sul sito ufficiale e selezionare la piattaforma di preferenza.

Condividi con gli amici Inviare