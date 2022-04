Warahmmer 40,000: Darktide, pubblicato un nuovo teaser

Siamo ancora lontani dal lancio di Warhammer 40,000: Darktide, la cui data di uscita è stata di recente spostata a settembre, ma Fatshark ci tiene a tenere alta la nostra soglia dell’attenzione. Nel corso delle ultime ore lo studio ha infatti pubblicato un breve teaser nel quale possiamo ascoltare una trasmissione audio. A parlare è probabilmente una dei quattro protagonisti dello sparatutto cooperativo, che informa i suoi superiori della presenza di culti eretici su Atoma Prime.









Com’è già noto – erano in primo piano nel trailer di gameplay, per esempio – saranno proprio gli eretici la minaccia principale che ci troveremo a debellare in questo sparatutto cooperativo, ma il Tetro Millennio è notoriamente ricco di sorprese (brutte, di solito) quindi non ci stupirebbe scoprire che dietro c’è dell’altro. La trama di Warhammer 40,000: Darktide, a proposito, sarà scritta dall’ottimo Dan Abnett. Il titolo di Fatshark è attualmente previsto solo per PC e Xbox Series X|S.