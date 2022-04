PlayStation forma un team per la preservazione dei videogiochi

Quello della conservazione videoludica è un tema importante, che starà sicuramente a cuore agli appassionati di retrogaming ma che dovrebbe interessare tutti i videogiocatori. Con il passare degli anni e il cambiare dei formati, capita infatti che alcuni giochi finiscano per diventare difficilmente accessibili, quando non addirittura del tutto persi. Fa quindi piacere venire a sapere che PlayStation si sta attivando in questo senso. A rivelarlo è stato Garrett Fredley, che tramite il suo profilo Twitter ha annunciato di essere stato una delle prime assunzioni di Sony all’interno di un nuovo team dedicato alla preservazione dei videogiochi, nel quale Fredley avrà il ruolo di Senior Build Engineer.

Non è ancora chiaro quali saranno di preciso i ruoli di questo team e di quali titoli si andrà ad occupare, anche se la sua formazione a poca distanza dall’annuncio del nuovo PlayStation Plus, che includerà anche titoli PS1, PS2 e PSP nella sua offerta Premium, non sembra una coincidenza.