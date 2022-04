Avvistato Gravity Goal, alternativa a Rocket League targata 2K

Secondo alcune indiscrezioni stampa riportate da Tom Henderson su Exputer, 2K Games starebbe lavorando a un videogioco simile a Rocket League intitolato Gravity Goal.

Anche in questo caso lo scopo del gioco dovrebbe essere quello di colpire un pallone gigante per spedirlo nella rete avversaria; rispetto al titolo sportivo sui-generis di Psyonix, però, Gravity Goal metterebbe i giocatori in sella a delle motociclette futuristiche e permetterebbe agli utenti di attaccare i rivali colpendoli con un disco. Il progetto sembra dunque ispirarsi al mitologico TRON, introducendo così un elemento aggiuntivo alla formula rodata di Rocket League. Per quanto riguarda le modalità di gioco, invece, queste dovrebbero includere match multiplayer 1v1, 2v2 e 3v3.

Stando a quanto segnalato da Henderson, Gravity Goal sarebbe in lavorazione per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Sarà inoltre un titolo free-to-play. Pare infine che il gioco sia in closed alpha, pertanto è molto probabile che 2K Games sia in procinto di annunciare ufficialmente questo nuovo progetto.

Condividi con gli amici Inviare