Diablo Immortal: ecco i requisiti della versione PC

È dall’annuncio della data di uscita di Diablo Immortal che sappiamo che l’hack and slash approderà anche su PC, ed ecco che Blizzard Entertainment ha ora diffuso i requisiti hardware ufficiali necessari a far girare il gioco sui nostri computer. Come ampiamente prevedibile trattandosi di un titoli in arrivo anche sui dispositivi mobili, i requisiti sono decisamente abbordabili, tanto che per rientrare nei requisiti minimi basta una scheda grafica integrata.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit) Processore : Intel Core i3 / AMD FX-8100

: Intel Core i3 / AMD FX-8100 Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 / Intel HD Graphics 530

: NVIDIA GeForce GTX 460 / ATI Radeon HD 6850 / Intel HD Graphics 530 RAM: 4 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

: Windows 10 / Windows 11 (64-bit) Processore : Intel Core i5 / AMD Ryzen 5

: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon RX 470 RAM: 8 GB

Vi ricordiamo, infine, che è possibile effettuare la pre-registrazione sia su Android e iOS che su Battle.net per essere così pronti al lancio di Diablo Immortal previsto per il 2 giugno.