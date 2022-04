Sifu: pubblicata la roadmap per il 2022

A quanto pare, Sloclap ha in serbo piani davvero interessanti per quanto riguarda Sifu, il suo action roguelite all’insegna del kung fu. Lo studio ha infatti condiviso la sua roadmap per l’anno 2022, che include informazioni sugli aggiornamenti gratuiti in arrivo nei prossimi mesi. Il primo è decisamente dietro l’angolo, dato che è previsto per il 3 maggio e includerà il selettore di difficoltà (divisa nei tre gradi Studente, Discepolo e Maestro), un tutorial per le meccaniche più avanzate e la possibilità di cambiare gli indumenti del protagonista.

Nel corso del resto dell’anno, poi, arriveranno anche nuovi modificatori di gameplay, la possibilità di modificare i nostri replay di gioco e, durante la stagione invernale, il pezzo grosso: la nuova modalità di gioco Arena. Sloclap non ha ancora precisato nei dettagli cosa comporterà, ma dopo la bella prova di Sifu abbiamo piena fiducia nello studio parigino.