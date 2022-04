Dune: Spice Wars entra in Accesso Anticipato, ecco il trailer di lancio

Pronti a dimostrare di avere ciò che serve per dominare il pianeta di Arrakis e i suoi ostili deserti? Se la risposta è sì, ottimo: sarete allora contenti di sapere che Dune: Spice Wars, lo strategico di Shiro Games, è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam al prezzo di 29,99€. C’è pure un trailer che ci presenta le quattro fazioni attualmente disponibili.









A contendersi la supremazia del desertico pianeta e sopratutto delle sue riserve di preziosissima spezia troveremo Atreides, Harkonnen, Fremen e Smugglers. Shiro Games prevede che Dune: Spice Wars resterà in Accesso Anticipato per circa un anno, e anticipa che nel corso di questo periodo verrà introdotta una nuova fazione (noi facciamo il tifo per Casa Corrino: non è Dune senza i Sardaukar!), il comparto multiplayer e una campagna per giocatore singolo. Gli sviluppatori non escludono inoltre che da qui alla versione finale il prezzo possa aumentare. Potete trovare ulteriori informazioni sul gioco nell’anteprima di Nicolò Paschetto.