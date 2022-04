EA apre il suo Creator Network ai creatori di contenuti a livello globale

Electronic Arts ha appena annunciato di aver aperto l’EA Creator Network a tutti i creatori di contenuti a livello globale. Ciò significa che gli interessati possono fare richiesta di adesione alla piattaforma compilando un semplice modulo online.

La compagnia fa sapere di non tenere conto della dimensione del seguito di chi richiede di accedere al Creator Network, inoltre sono benvenuti i creatori di ogni tipologia di contenuti: dagli youtuber ai fotografi (reali e virtuali), passando per gli artisti a tutto tondo e i podcaster, fino ai cosplayer e agli animatori. L’intento di Electronic Arts è quello di raggiungere nuove comunità su diverse piattaforme, fornendo ai creatori più opportunità per far conoscere i propri contenuti all’interno dell’ecosistema EA, collegando i brand Creator con EA e i suoi giocatori “attraverso uno storytelling rilevante e autentico“.

Stando a quanto dichiarato dal publisher statunitense, “i membri del Creator Network non solo otterranno l’accesso prioritario ai giochi, ma beneficeranno anche della mentorship, della guida, delle opportunità e delle risorse di EA, mettendoli nelle condizioni di creare alcuni dei contenuti più interessanti per i loro giochi preferiti. Le partnership di EA nel mondo del gioco significano anche che avranno l’opportunità di partecipare a esperienze emozionanti come eventi chiave del settore e collaborazioni, aggiungendo nuove prospettive ai loro contenuti per i giocatori. Oltre alle opportunità di creazione di contenuti, il programma Design Council Game Feedback che si svolge attraverso il Creator Network permette a questi diversi gruppi di giocatori di condividere i loro pensieri sui titoli in uscita, inserendosi all’interno dei team di sviluppo durante le fasi di progettazione e realizzazione.”

