Endzone - A World Apart: Survivor Edition, ecco un trailer di gameplay

Dopo averne annunciato la data di uscita su console un paio di mesi fa, il publisher indipendente Assemble Entertainment e lo sviluppatore Gentlymad Studio hanno confezionato un nuovo trailer di gameplay di Endzone – A World Apart: Survivor Edition, gestionale di sopravvivenza in arrivo tra poche settimane su PS5 e Xbox Series X|S.









“Sebbene fosse da tempo un desiderio per noi portare Endzone su console, la revisione dell’interfaccia utente richiesta per adattare un gioco di strategia così immenso è stata a dir poco una sfida“, ha dichiarato Stephan Wirth, Co-Founder ed Experience Lead di Gentlymad Studios. “Siamo così entusiasti di condividere questo gioco creato con amore con un nuovo pubblico a maggio e speriamo sinceramente che i giocatori apprezzino l’esperienza che abbiamo creato per console“.

In Endzone – A World Apart i giocatori devono ricostruire la società in un mondo devastato da un olocausto nucleare globale. Gli abitanti delle colonie devono affrontare crisi realistiche e terribili come il suolo radioattivo, le scarse riserve di acqua pulita e tempeste tumultuose e mortali. Da notare che la Survival Edition in uscita il 19 maggio includerà anche il DLC Prosperity.