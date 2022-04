Halo Infinite: ecco un teaser della storia della Season 2 Lone Wolves

Come capita in molti altri giochi di questo genere, le varie stagioni di Halo Infinite non sono unicamente un’occasione per espandere il contenuto della componente singleplayer, ma anche un’opportunità di introdurre nuovi elementi narrativi. E per quanto riguarda nello specifico la Season 2 Lone Wolves, a stuzzicare il nostro interesse ci pensa un breve teaser pubblicato da IGN, che presenta uno Spartan di ritorno da una missione solitaria.









Ulteriori elementi sull’identità dello Spartan, sulla missione che ha intrapreso e sulle informazioni che ha faticosamente riportato a casa ci verranno forniti nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che la Season 2 Lone Wolves arriverà su Halo Infinite il prossimo 3 maggio, e che includerà nuove modalità di gioco, nuovi oggetti cosmetici, un Battle Pass a tema e due nuove mappe.