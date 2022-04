Baldo: The Guardian Owls, annunciata l'edizione fisica

Ottime notizie per gli appassionati di Baldo: The Guardian Owls, il gioco di avventura realizzato dallo studio italiano Naps Team. Nel corso delle ultime ore Pix’n Love Games ha infatti annunciato che distribuirà l’edizione fisica del gioco. Per ora, le uniche versioni confermate sono quelle PS4 e Nintendo Switch, ma Pix’n Love ha promesso che fornirà informazioni più dettagliate nel corso dei prossimi giorni. I preordini prenderanno il via il 5 maggio.

Naturalmente, questa edizione di Baldo: The Guardian Owls includerà tutti gli aggiornamenti rilasciati nel frattempo da Naps Team, più l’aggiornamento gratuito The Three Fairies, già disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Apple Arcade.