Monster Hunter Rise: Sunbreak, nuovo evento all'orizzonte

Capcom si sta preparando a rivelare nuove informazioni su Monster Hunter Rise: Sunbreak. Il publisher giapponese ha infatti programmato un nuovo evento per il prossimo 10 maggio alle ore 16:00; come di consueto, potremo seguire la diretta su YouTube e Twitch. Questo Digital Event sarà presentato dal director Yoshitake Suzuki, e includerà un nuovo trailer, la presentazione di alcuni dei mostri che ci troveremo ad affrontare in questa espansione, e informazioni su nuovo meccaniche e funzionalità che i nostri cacciatori avranno a disposizione. Ricordiamo che la data di uscita di Monster Hunter Rise: Sunbreak è fissata per il prossimo 30 giugno, sia su Nintendo Switch che su PC tramite Steam.