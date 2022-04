Warcraft: il nuovo gioco mobile verrà svelato la settimana prossima

Sappiamo già da un po’ di tempo che Blizzard Entertainment sta lavorando a uno spin-off mobile di Warcraft, ma ora la compagnia ha annunciato una presentazione ufficiale durante la quale verrà finalmente svelato questo progetto in arrivo sui dispositivi Android e iOS.

L’annuncio del nuovo Warcraft per dispositivi mobili avverrà tra pochi giorni, il prossimo 3 maggio alle 19:00. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming tramite il sito ufficiale di Blizzard Entertainment.

Per il momento non si conoscono altri dettagli, ma non bisognerà attendere a lungo per saperne di più.

